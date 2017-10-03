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03.10.2017 12:09

Молодежь Мурманской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Россия – 2035»

Организаторами всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «Россия – 2035» являются Совет Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Российский экономический университет им.Г.В.Плеханова и Институт развития местных сообществ.

Конкурс на тему «Россия в 2035 году» организован в следующих номинациях: эссе, рисунок и видеоролик. 

Конкурс проводится среди учащихся и студентов в два этапа. На заочном этапе необходимо в срок до 15 октября направить свои работы на адрес strategy.budushego@yandex.ru с пометкой «Россия – 2035». Очный этап пройдёт в ноябре 2017 года в Москве в рамках Всероссийского молодёжного форума «Россия, устремлённая в будущее». 

Победители конкурса будут приглашены на обучение и прохождение стажировки в Совете Европы в рамках образовательного форума «Стратегия будущего», на специализированную смену Международного детского центра «Артек» в 2018 году. Также победители получат возможность претендовать на грант для обучения по программам Института управления и социально-экономического проектирования Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и бесплатно посетить одно из мероприятий Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. 

Положение о конкурсе размещено на сайте министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.
 
Более подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем размещена на сайте «Стратегия будущего». Контактные телефоны оргкомитета конкурса: 8-499-653-64-26, 8-917-557-89-15.


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