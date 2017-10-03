Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.10.2017 12:00

В Заполярье состоялся третий турнир по тайскому боксу памяти первого мэра областного центра Олега Найдёнова

Андрей Зайцев.

Третий турнир по тайскому боксу памяти первого мэра областного центра Олега Найдёнова определил имена победителей. За годы развития этого вида спорта в Заполярье северная школа добилась больших успехов и снискала уважение далеко за пределами региона.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Игорь Найдёнов: "Есть специальные учреждены призы "За волю к победе", пришли к нам из Донбасса. Ребята, которые работали там, поэтому, я думаю, поединки интересные".
В глазах спортсменов - энтузиазм и азарт. Это первые соревнования нового сезона. Отдельные атаки - настолько темпераментные, что судьи даже осаживают некоторых бойцов. Техника и тактика - самое главное в этом зрелищном, но в то же время жестком виде единоборства. Его еще называют боем восьми конечностей. Ведь работают руки и ноги. Удары можно наносить локтями и коленями. Делать скрутки. Эти бои в канатах - традиционные. Больше 80 бойцов вышли на ринг, чтобы в честном бою продемонстрировать свои навыки и характер. География - почти вся область.
Тренер-преподаватель Дмитрий Буянов: "Этот турнир больше как детский, поэтому здесь просматриваем ребят, которые занимаются несколько лет и новичков, а турниры, где серьёзные спортсмены, у нас им боксировать особенно не с кем, они выступают на выездах, показывают своё мастерство, прославляют наш регион на первенстве России".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.81
Евро = 67.91
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.