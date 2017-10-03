В Заполярье состоялся третий турнир по тайскому боксу памяти первого мэра областного центра Олега Найдёнова

Андрей Зайцев.

Третий турнир по тайскому боксу памяти первого мэра областного центра Олега Найдёнова определил имена победителей. За годы развития этого вида спорта в Заполярье северная школа добилась больших успехов и снискала уважение далеко за пределами региона.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Игорь Найдёнов: "Есть специальные учреждены призы "За волю к победе", пришли к нам из Донбасса. Ребята, которые работали там, поэтому, я думаю, поединки интересные".

В глазах спортсменов - энтузиазм и азарт. Это первые соревнования нового сезона. Отдельные атаки - настолько темпераментные, что судьи даже осаживают некоторых бойцов. Техника и тактика - самое главное в этом зрелищном, но в то же время жестком виде единоборства. Его еще называют боем восьми конечностей. Ведь работают руки и ноги. Удары можно наносить локтями и коленями. Делать скрутки. Эти бои в канатах - традиционные. Больше 80 бойцов вышли на ринг, чтобы в честном бою продемонстрировать свои навыки и характер. География - почти вся область.

Тренер-преподаватель Дмитрий Буянов: "Этот турнир больше как детский, поэтому здесь просматриваем ребят, которые занимаются несколько лет и новичков, а турниры, где серьёзные спортсмены, у нас им боксировать особенно не с кем, они выступают на выездах, показывают своё мастерство, прославляют наш регион на первенстве России".