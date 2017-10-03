В Заполярье подвели итоги операции "Встречная полоса"

На территории областного центра в период с 18 по 28 сентября 2017 года проводилась операция «Встречная полоса».

В ходе мероприятия инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску выявлено 27 нарушений по ч.4 ст. 12.15. КоАП РФ, связанных с выездом на полосу встречного движения. В отношении двух водителей составлены административные протоколы по ч.5 ст. 12.15. КоАП РФ за повторное нарушение, им грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Кроме того, дорожными полицейскими проведено более 900 бесед с водителями транспортных средств.

Стоит отметить, что столкновения на полосе встречного движения часто происходят не из-за сознательного выезда, а по причине пренебрежения другими требованиями Правил дорожного движения: безопасной дистанцией и безопасным интервалом, не учетом погодных и дорожных условий, а также вследствие значительного превышения скорости. Водителям необходимо понимать, что данные нарушения ПДД зачастую приводят к трагическим последствиям.

Во избежание трагедии на встречной полосе необходимо соблюдать все правила дорожного движения без исключения, напоминают сотрудники Госавтоинспекции города.