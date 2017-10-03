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03.10.2017 18:00

Радисты-старшекурсники практиковались на «Микуле»

В конце сентября 2017 г. с курсантами и студентами старших курсов кафедры Радиотехники и радиотелекоммуникационных систем Морского института МГТУ были проведены выездные практические занятия на базе спасательного судна СМБ «Микула» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

Командным составом экипажа были показаны используемые при профессиональной деятельности радиоэлектронные средства и раскрыты их технические возможности.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Федерального агентства по рыболовству в сфере обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства.


Пресс-служба МГТУ
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