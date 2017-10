111 лет назад утвердили международный сигнал бедствия на море, известный как «SOS»

В этот день в Берлине состоялась Морская конференция с участием представителей 29 государств, утвердившая новый международный сигнал бедствия на море, который позднее стал широко известен как сигнал «SOS». Ещё до изобретения в начале 1890-х радио, на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства связи как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио (называвшееся тогда «беспроводным телеграфом») сначала использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. Первоначально предложенный сигнал состоял из букв CQD — первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а последняя — D — была добавлена к сигналу потому, что с этой буквы начиналось английское слово Danger — опасность. К этому сочетанию моряки быстро подобрали фразу «Come Quick, Danger», что означает в переводе с английского «Идите быстpее, опасность».

Однако в виде кода на языке азбуки Морзе эта фраза имела довольно сложный вид. Во избежание неприятностей вместо этих букв решено было выбрать другой сигнал. По коду Моpзе на всех языках новый сигнал выглядел одинаково — он представляет собой последовательность «три точки — три тире — три точки», передаваемую без каких-либо межбуквенных интервалов. То есть, эта девятизнаковая группа представляет собой отдельный символ азбуки Морзе. Таким образом, этот сигнал был выбран из чисто технических соображений. Фразы, которые часто с ним связывают (как расшифровку «SOS») — например, «Save Our Ship» (спасите наш корабль), или «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), или «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или даже «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы) появились после принятия сигнала. С 1 февраля 1999 все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему — GMDSS. В связи с этим значение сигнала «SOS» уменьшилось, хотя он по-прежнему может применяться.

Источник