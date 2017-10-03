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03.10.2017 17:20

В Мурманской области создана Ассоциация Общественных советов

Председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Юрий Дунин принял участие в расширенном заседании комиссии Общественной палаты Мурманской области по экономическим, экологическим, правовым вопросам и Совета при Общественной палате Мурманской области, председателей Общественных советов при исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

На заседании рассматривался вопрос создания Ассоциации Общественных советов для координации деятельности в сфере проведения общественного контроля. Целью создания Ассоциации является установление эффективных взаимосвязей между общественными советами и оказания им информационной, методической и иной поддержки в самореализации, а также консолидации усилий, направленных на развитие гражданского общества, содействия реализации гражданских инициатив.
Единогласно было принято решение о создании Ассоциации и утвержден состав Рабочей Группы, в которую был избран Председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Юрий Дунин.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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