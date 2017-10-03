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03.10.2017 17:00

«Дорога в космос открыта…». В Мурманском областном краеведческом музее состоится музейное занятие, посвященное 60-летию запуска первого спутника Земли

4 октября в 10.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, региональный детско-юношеский центр краеведения, 1 этаж) состоится музейное занятие «Дорога в космос открыта…», посвященное 60-летию запуска первого спутника Земли.

«Спутник-1» - первый искусственный спутник Земли, который был создан академиком АН СССР Сергеем Павловичем Королевым и запущен на орбиту 4 октября 1957 года. Дата запуска спутника является началом космической эры человечества.
На музейном занятии школьники узнают об основных этапах освоения космоса, истории создания и запуска первого спутника на орбиту планеты Земля, посмотрят первый широкоэкранный мультипликационный фильм «Мурзилка на спутнике», созданный в 1960 году, а также разгадают космические загадки и соберут тематические пазлы.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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