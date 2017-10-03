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03.10.2017 16:40

Мужчина отправлен в колонию строго режима за хищение продуктов питания

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Р., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч.2 ст.7.27 КоАП РФ), и преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Судом установлено, что Р., ранее судимый за преступления корыстной направленности, в июле 2017 года из помещения торгового зала одного из магазинов Ленинского административного округа г. Мурманска дважды похитил продукты питания на сумму более 5 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
С учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание данные о личности подсудимого, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, не имеющего источника дохода, страдающего наркотической зависимостью, а также принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства преступления, совершенного в условиях рецидива, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимого без изоляции от общества.
По совокупности наказаний с предыдущим приговором суд отправил мужчину в колонию строгого режима на срок 7 лет 4 месяца.
Приговор в законную силу не вступил.


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