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03.10.2017 15:00

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере житель Мурманска приговорен к штрафу

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на П., 1992 г.р.

Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).
В судебном заседании установлено, что подсудимый 31 июля 2017 года, находясь в парке «Жертвам военной интервенции» в г.Мурманске, незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство – гашиш массой 4.52 гр, т.е. в значительном размере, которое хранил при себе до момента его задержания сотрудниками полиции.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью.
При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно.
Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, мнение государственного обвинителя назначил П. наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.


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