Вступил в законную силу приговор в отношении осужденного, совершившего преступление в исправительном учреждении в 2016 году

Приговором Ловозерского районного суда Мурманской области от 24 июля 2017 года Евгений К. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом установлено, что 24 октября 2016 года К., отбывающий наказание в исправительной колонии №23, находящейся в пос. Ревда Мурманской области, находясь на площадке построения осуждённых, в результате ссоры, возникшей с другим осуждённым, на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, осознавая, что своими действиями может повредить жизненно-важные органы человека, используя имевшуюся при себе ложку с заточенной рукоятью в качестве оружия, умышленно нанёс последнему не менее двух ударов в область задней поверхности грудной клетки слева.

В результате преступных действий подсудимого потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые в своей совокупности расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По приговору суда мужчина осуждён по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ к 4 годам лишения свободы. Окончательное наказание назначено по совокупности приговоров, путём частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору от 23.12.2014, 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Определением Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда с учетом мнения государственного обвинителя приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба осуждённого - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.



Прокуратура Мурманской области