Мурманский областной суд оставил без изменения меру пресечения в отношении жителя поселка Ревда, вердиктом присяжных заседателей признанного виновным в совершении умышленного убийства группой лиц по предварительному сговору

После провозглашения 21 сентября 2017 года вердикта коллегии присяжных заседателей, которым за совершение умышленного убийства группой лиц по предварительному сговору обвиняемые Ж. и Б. признаны виновными, Мурманским областным судом в отношении Б. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.

Защитник подсудимого подал апелляционную жалобу на постановление суда, указывая, что решение об изменении меры пресечения не обоснованно, просил его отменить.

Апелляционная инстанция Мурманского областного суда, согласившись с доводами стороны обвинения, оставила меру пресечения в отношении Б. в виде содержания под стражей без изменения, а апелляционную жалобу его защитника – без удовлетворения.

Прокуратура Мурманской области