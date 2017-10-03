Прокуратура Ловозерского района возбудила дела об административных правонарушениях за осуществление перевозок пассажиров на автобусе, не прошедшем обязательный технический осмотр

Прокуратурой Ловозерского района проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в деятельности одной из организаций.

Установлено, что Общество в нарушение закона длительное время осуществляло перевозки работников на автобусе без пройденного в установленном законом порядке и сроки обязательного технического осмотра.

По результатам проверки прокурором района в отношении должностного и юридического лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра).

Кроме того, в целях устранения допущенных нарушений прокурором района в адрес руководителя организации внесено представление.

Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.



Прокуратура Мурманской области