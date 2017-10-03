Сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН осуществили осенний полевой выход

В течение четырёх дней бойцы спецподразделения во главе с начальником ОСН «Айсберг» отрабатывали служебные задачи в условиях горно-лесистой местности в окрестностях поселка Зеленоборский.

По легенде, двое осужденных зеленоборской колонии-поселения, совершив побег, стали продвигаться в сторону Карелии с целью покинуть Мурманскую область. Беглецы двигались лесной дорогой, избегая оживленной трассы.

В результате слаженных и профессиональных действий спецназовцев «сбежавшие осуждённые» были обнаружены, обезврежены и задержаны.

По словам начальника ОСН УФСИН Андрея Покровского, все задачи учений были успешно выполнены, в том числе были отработаны навыки выживания личного состава в полевых условиях.

Подобные полевые учения проводятся регулярно с целью повышения уровня боевой готовности сотрудников отдела к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области