Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.10.2017 16:20

Сотрудники отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН осуществили осенний полевой выход

В течение четырёх дней бойцы спецподразделения во главе с начальником ОСН «Айсберг» отрабатывали служебные задачи в условиях горно-лесистой местности в окрестностях поселка Зеленоборский.

По легенде, двое осужденных зеленоборской колонии-поселения, совершив побег, стали продвигаться в сторону Карелии с целью покинуть Мурманскую область. Беглецы двигались лесной дорогой, избегая оживленной трассы.
В результате слаженных и профессиональных действий спецназовцев «сбежавшие осуждённые» были обнаружены, обезврежены и задержаны.
По словам начальника ОСН УФСИН Андрея Покровского, все задачи учений были успешно выполнены, в том числе были отработаны навыки выживания личного состава в полевых условиях.
Подобные полевые учения проводятся регулярно с целью повышения уровня боевой готовности сотрудников отдела к выполнению задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.81
Евро = 67.91
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.