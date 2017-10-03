Классическая "Сильва", оперетта "Куба - любовь моя!" Концерт солистов театра московской оперетты и заполярных исполнителей - в Мурманской областной филармонии

Елена Сивонен.







"Оперетта, любовь моя!" В зале областной филармонии с аншлагом прошел концерт солистов театра московской оперетты и заполярных исполнителей. Аккомпанировал наш оркестр. Для коллектива это первое выступление в новом творческом сезоне. В нашем следующем материале - самые, образно говоря, "вкусные" фрагменты музыкального вечера.

Новый сезон Мурманский филармонический оркестр начинает с увертюры. Фрагменты классической "Сильвы" в этот вечер звучат несколько раз. За пультом Ксения Жарко, руководитель единственного в мире женского симфонического коллектива, наш - называет оркестром больших профессионалов. Он воплощает в музыке её мысли. Создаёт гармонию. Это тот случай, когда дирижер и оркестр творят вместе.

Главный дирижер Женского Симфонического Оркестра Ксения Жарко: "Я уже пятый раз в Мурманске. Я очень люблю этот город. Мне кажется, это город, где живут счастливые люди, потому что все здесь улыбаются, еда безумно вкусная и замечательная филармония".

Мурманский зритель скучает по оперетте. Солисты это чувствуют - с первых нот. И беззаветно отдают себя залу. Поют, как в опере, танцуют, как в балете, играют, как в драматическом театре. Заставляют переживать за Делию и Рауля из оперетты Гаджиева "Куба - любовь моя!" Заражают желанием танцевать вместе с Мариэттой - из "Баядера" - композитора Кальмана.

Солистка Московского государственного академического театра оперетты Василиса Николаева: "Мы преимущественно работаем с оркестром театра оперетты. Саша часто в Германии выступает, у него там свой оркестр. Иногда мы ездим в другие города, там другие оркестры, но с этим нам очень комфортно, нас понимают, идут за нами, для нас это очень важно. Оперетта в этом плане не очень простой жанр, шаг вправо, шаг влево, и всё рассыпется. Тут такого не произошло".

Солист Московского государственного академического театра оперетты Александр Бабик: "Хотелось бы отметить профессиональное отношение коллектива в целом. Это очень важно".

На сцене и заполярные солисты. Людмила Лаврентьева - исполняет арию Сильвы "Частица чёрта". Мелодраму из "Весёлой вдовы" разыгрывают София Олокина и Андрей Макаров.

Франц Легар, Фрэнсис Лоу. И шедевры оперетты. Концерт - два отделения - на одном дыхании. Аплодисменты, после каждого выступления, не смолкают еще очень долго, как и крики "Браво!"





