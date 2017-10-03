Заполярная команда завоевала серебро на V международном шахматном турнире "Басамро" в Роттердаме

Елена Белкина.

Мы продолжаем рассказ о V международном шахматном турнире "Басамро" в Роттердаме, где заполярная команда завоевала серебро.

Жребий свел в первой партии голландцев и французов, команды Мурманской и Ленинградской областей, победившей в международном турнире прошлого года в Мурманске. Каждый ход просчитывается тренерами и группами поддержки, мурманчане даже ведут по телефонам онлайн трансляцию. Первая победа у десятилетней дважды чемпионки России мурманчанки Иры Полято.

Участница 5-го международного турнира "Басамро" (г. Мурманск) Ирина Полято: "Если соперник моего уровня, могу выиграть, могу проиграть. Но обычно я выигрываю".

Вслед за Ирой сильного соперника неожиданно для себя нокаутирует Соня Суркова.

Участница 5-го международного турнира "Басамро" (г. Мурманск) Софья Суркова: "Это очень неожиданный для меня результат, потому что я не думала, что смогу помочь команде в этой партии".

Шахматы игра коварная - с одной стороны эгоцентричная, с другой все силы брошены на общий результат. Почетный гость турнира Анатолий Карпов с нашей заполярной командой знаком еще по Мурманску.

Международный гроссмейстер, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов: "Мне нравится команда, ребята бьются и конечно, турниры - как здесь - способствуют и привлечению интереса, и росту мастерства. На первых двух досках крепкие ребята".

Одиннадцатиклассники Матвей Гальченко и Кирилл Клюкин мастера ФИДЕ, этот турнир "Басамро" для них завершающий. Затаив дыхание следим за игрой Кирилла. Партия не складывается, приходится идти на риск. Но авантюра оказалась успешной.

Участник 5-го международного турнира "Басамро", мастер ФИДЕ по шахматам (г.Кировск) Кирилл Клюкин: "Такие эмоции сложно переживать, потому что когда по ходу партии проигрываешь, а потом выигрываешь, все внутри переворачивается".

Мама Кирилла Клюкина Элина Клюкина: "Я уже шахматная мама со стажем - уже 10 лет. Но я до сих пор не могу спокойно на это смотреть, всегда волнуешься, переживаешь".

Все наши ребята - настоящие бойцы - можно бы согласиться на ничью, но команде нужны победные очки.

Генеральный директор компании "КМТ СЕРВИС" Никита Флоровский: "Они видят, что общее положение команды таково, что нужно царапаться на победу и они сидят, терпят, мучают, вымучивают. И вот первый день очень удачный, мы победили в первый день - чему я очень рад".

Завершился вечер блицем. Играли практически по принципу с кем попало, в смысле с кем свел рейтинг. Мелькание фигур и секунд, о которых уж точно не думаешь свысока .На каждый ход их всего 10. 3 часа игры и полный победитель - мурманчанин Матвей Гальченко, король блица уже второй год подряд.









