В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная лекция авторской программы Дмитрия Коржова «Те, кого люблю»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция авторской программы Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

Очередная лекция «Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда» была посвящена творчеству поэта Николая Туроверова. Он является участником Гражданской и двух мировых войн. Долгое время писатель провел в эмиграции, где продолжал писать стихи.

Дмитрий Коржов познакомил слушателей лекции не только с удивительной судьбой Туроверова, его стихами и прозой, влиянием творчества поэта на современную русскую поэзию, но и рассказал о поэтах русской эмиграции первой волны, поэтах из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России.

На вечере прозвучали стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области