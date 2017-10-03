Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
03.10.2017 16:00

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась очередная лекция авторской программы Дмитрия Коржова «Те, кого люблю»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялась лекция авторской программы Дмитрия Коржова «Те, кого люблю».

Очередная лекция «Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда» была посвящена творчеству поэта Николая Туроверова. Он является участником Гражданской и двух мировых войн. Долгое время писатель провел в эмиграции, где продолжал писать стихи.
Дмитрий Коржов познакомил слушателей лекции не только с удивительной судьбой Туроверова, его стихами и прозой, влиянием творчества поэта на современную русскую поэзию, но и рассказал о поэтах русской эмиграции первой волны, поэтах из круга литераторов-белогвардейцев, оставшихся в Советской России.
На вечере прозвучали стихи и проза Николая Туроверова в исполнении артиста Мурманского областного драматического театра Сергея Гронского и артиста Мурманской областной филармонии Андрея Боброва.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.81
Евро = 67.91
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.