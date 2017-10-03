Представители областного управления наркоконтроля приняли участие в сборах с военной полицией

На днях в Североморске состоялись сборы с военнослужащими подразделений органов дознания Регионального управления военной полиции. В работе совещания приняли участие представители областного управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области, военной прокуратуры по Северному флоту, УФСБ России по Северному флоту, должностные лица подразделений органов дознания Регионального управления военной полиции. Основной темой совещания стало межведомственное взаимодействие в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Присутствующие рассмотрели аспекты административно-применительной деятельности в отношении военнослужащих – участников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обсудили проблемные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков на объектах Северного флота, а также организацию межведомственного взаимодействия в указанном направлении деятельности.

Представитель областного управления наркоконтроля довела до участников мероприятия информацию о состоянии наркоситуации на территории Мурманской области, а также формах и методах работы по выявлению среди военнослужащих правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Стоит отметить, что сотрудниками УКОН УМВД России по Мурманской области на постоянной основе проводятся рабочие встречи и совещания с военнослужащими и другими правоохранительными органами в целях противодействия незаконному обороту наркотиков. Благодаря такой межведомственной профилактике удается снизить количество правонарушений и преступлений данного вида на территории региона.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)