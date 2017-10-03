В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека

В отделах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека.

В отделе библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи прошли часы досуга и мастер-классы, где ребята своими руками смастерили открытки для своих бабушек и дедушек. Вниманию пожилых людей в зале новой художественной литературы были представлены выставка «Новые книги нового века для пожилого человека», выставка-инсталляция «Книги юности нашей» и выставка-совет «Каждой руке - свое дело». В центре знаний была организована выставка «Журнальные страницы XX и XXI века для пожилого человека», где участники встречи вспомнили периодические издания прошлых лет.

Жители города и члены общественной организации «Дети войны» совершили увлекательное путешествие по музеям библиотеки. Участники мероприятия увидели экспозицию книг «Мурман литературный», рукописные книги, сделанные детьми, а также послушали стихи поэта Сергея Есенина и познакомились с интересными фактами из его биографии.

Самые старшие читатели вспомнили детство и юность, посетив литературное Ретро-кафе. Пожилых людей ждали любимые книги, фильмы, песни, игры «Угадай мелодию» и «Загадай желание». На маленьком празднике побывали представители Мурманской региональной общественной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга». Для участников был проведен обзор по комплексной выставке «Любимые книги, фильмы, песни».

В Центре правовой и социальной информации состоялся информационный час. Гости библиотеки познакомились с электронным банком данных «Активная жизнь старшего поколения», где собрана информация об учреждениях социального обслуживания, клубах, общественных организациях для данной группы пользователей. Сотрудники библиотеки рассказали о возможностях отдела по предоставлению доступа пенсионеров к государственным услугам.

В отделе библиотечного обслуживания учащихся 1-4 классов состоялась праздничная программа «Бабушка рядышком с дедушкой». На выставке «Школьная страна» гости познакомились с книгами, фотографиями и предметами из школьной жизни прошлого и настоящего. Бабушки и дедушки вместе с внуками спели песни из советских мультфильмов в игре «Угадай мелодию» и поучаствовали в мини-викторине по любимым книгам, а юные читатели приняли участие в мастер-классе, смастерив своими руками прекрасные открытки в подарок любимым бабушкам.

В актовом зале библиотеки состоялся семейный праздник. Малыши вместе с бабушками отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах. Бабушки показали свою эрудицию в области детских сказок, вспомнив огромное количество сказок, где встречаются бабушки и дедушки, отгадывали сказки по небольшим фразам. Среди участниц праздника оказались и рукодельницы, которые на скорость перематывали волшебные клубочки. В завершение праздника каждый участник получил сладкий приз – конфету «Бабушкины воспоминания».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области