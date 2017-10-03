Учитель истории из Кировска – победитель заочного этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства

Фонд «История Отечества» 20 сентября 2017 года завершил заочный этап II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации».
Цель конкурса: поддержка образовательной деятельности в области истории путем поощрения лучших педагогических работников.
Задачи конкурса:
- повышение интереса к Отечественной истории, содействие сохранению исторической памяти как одной из основ национального самосознания, толерантности и чувства взаимоуважения между народами России;
- популяризация экспериментальных и инновационных форм изучения и преподавания истории в общеобразовательных учреждениях;
- развитие мотивации учителей для улучшения своих педагогических методик.
Все задания конкурса в этом году связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции.
По итогам оценки поступивших заявок, 70 учителей истории из разных регионов России были допущены до участия в конкурсных испытаниях очного этапа, который пройдет со 2 по 5 октября в Доме Российского исторического общества в Москве.
В число финалистов конкурса входит учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска» Васильева Екатерина Васильевна.
2 октября 2017 года начался финал конкурсного отбора в г. Москве.
По итогам конкурсного отбора 24 лучших учителя (по 3 от каждого федерального округа) будут награждены почетными грамотами и денежными премиями.
Министерство образования и науки Мурманской области