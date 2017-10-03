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03.10.2017 15:40

Учитель истории из Кировска – победитель заочного этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства

Фонд «История Отечества» 20 сентября 2017 года завершил заочный этап II Всероссийского конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации».

Цель конкурса: поддержка образовательной деятельности в области истории путем поощрения лучших педагогических работников.

Задачи конкурса:

- повышение интереса к Отечественной истории, содействие сохранению исторической памяти как одной из основ национального самосознания, толерантности и чувства взаимоуважения между народами России;

- популяризация экспериментальных и инновационных форм изучения и преподавания истории в общеобразовательных учреждениях;

- развитие мотивации учителей для улучшения своих педагогических методик.

Все задания конкурса в этом году связаны с выработкой творческих подходов к преподаванию истории Великой российской революции.

По итогам оценки поступивших заявок, 70 учителей истории из разных регионов России были допущены до участия в конкурсных испытаниях очного этапа, который пройдет со 2 по 5 октября в Доме Российского исторического общества в Москве.

В число финалистов конкурса входит учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска» Васильева Екатерина Васильевна.

2 октября 2017 года начался финал конкурсного отбора в г. Москве.

По итогам конкурсного отбора 24 лучших учителя (по 3 от каждого федерального округа) будут награждены почетными грамотами и денежными премиями.


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