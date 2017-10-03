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03.10.2017 09:10

В Мурманске прошел одиннадцатый чемпионат по парковке

Алексей Котович.

Теперь чемпионат по парковке. На старт вышли 32 водителя. Площадка городка автошколы. По сигналу судей одновременно стартуют два экипажа. Задача - на скорость продемонстрировать заезд в гараж и параллельную парковку. Плюс - карточка на знание правил от инспектора ГИБДД. Не ответил - получи штрафной балл! В условиях, когда каждая секунда дорога - неверный ответ практически лишает шанса на победу. Впрочем, для многих состязание - лишь повод активно провести выходной.
Участница соревнований Юлия Кирсанова: "Я вот не старалась как-то проехать быстро. Я слышала - мой соперник там со свистом колес как-бы стартанул. Нет, надо чувствовать габариты, хочется пройти, чтобы не зацепить".
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