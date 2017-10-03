Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 октября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 03 октября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
09.00 — 17.00, пр. Кирова, 51
ул. Павлова, 1
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 — 12.00, ул. Крупской, 31
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
08.30 — 24.00, ул. Декабристов, 11, 11А, 13, 13А
09.00 — 24.00, ул. Свердлова, 3
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 — 16.00, ул. Адмирала Лобова, 49/17, 56, 58
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска