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03.10.2017 09:00

В областном центре подвели итоги регионального этапа Спартакиады молодежи допризывного возраста

Елена Сивонен.

Состязания проходили в манеже Долины Уюта. Участвовали команды из девяти муниципальных образований. Всего 90 юношей. Соревнования - три дня. В четвертый раз победу одержала команда из Оленегорска. Ребята представят регион на Всероссийской Спартакиаде допризывной молодежи в Краснодаре в конце июня - начале июля следующего года.
Военный инспектор военного комиссариата Мурманской области, контр-адмирал в отставке Владимир Кузнецов: "Если оценивать ребят, то нужно заметить, что у всех азарт, стремление к победе, командный дух. Это замечательно. Не у всех, конечно, первое место. Так не бывает. Кто-то послабее, кто-то посильнее, кто занимается спортом, физкультурой. Но ребята, еще раз повторюсь, рвут и мечут".

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