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03.10.2017 11:00

В Мурманске состоялось заседание Общественного совета при городском управлении МВД России

В начале заседания председатель совета Юрий Жуков довел информацию об итогах работы Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску за 9 месяцев 2017 года, а также остановился на проблемных вопросах и роли общественников в решении тех или иных задач. После были обсуждены планы работы совета и комиссий на октябрь-декабрь 2017 года.

За истекший период члены Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску неоднократно принимали участие в работе по профилактике дистанционных мошенничеств, проводили акции и мероприятия с гражданами, направленные на их правовое просвещение.

Заместитель начальника УМВД России по городу Мурманску полковник внутренней службы Алексей Тарунин обратился к присутствующим со словами благодарности за плодотворное сотрудничество, участие в решении вопросов относящихся к деятельности УМВД, неподдельный интерес к повышению уровня общественной безопасности в городе, конструктивную критику и дельные предложения.

Общественники, подводя итоги заседания совета, решили, что продолжат активную работу по взаимодействию с органами внутренних дел города, в том числе проведение пропагандистских акций и мероприятий, разъяснительной работы с гражданами.

УМВД России по городу Мурманску
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