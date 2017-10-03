В Печенгской центральной районной больнице Никеля завершились большие ремонты

Любовь Дубова.

Так на днях новоселье отметило отделение сестринского ухода. С четвертого этажа основного корпуса оно переехало в одноэтажное соседнее здание. Помещение капитально отремонтировали, создав все условия для требующих особого внимания пациентов. Вновь открыт кабинет флюорографии. Сейчас рабочие приступили к возведению лестницы. О чем жители просили много лет.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Конечно, лестница будет сделана, просто срок - до зимы - недалеко уже осталось. Лестница действительно нужна. учреждение находится на горе, подъезд есть, но пешеходная дорожка только эта. Еще и пандус нужно сделать, чтобы и с колясками сюда поднялись, и маломобильные группы населения могли подниматься. Поручение губернатора есть , администрация сказала - сделаем. Будем контролировать еженедельно".







