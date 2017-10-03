В Кандалакше полицейские в Международный день пожилого человека провели акцию «Внимание, мошенники!»

Накануне на территории города Кандалакша сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кандалакшский» совместно с членами Общественного совета и волонтерами молодежного Центра «Гармония» провели акцию «Внимание, мошенники!». Цель проведения акции - предупреждение и профилактика преступлений, связанных с различными видами мошенничества.

Особое внимание организаторы мероприятия уделили пожилым людям, так как данная категория населения очень доверчива и легко может стать жертвой злоумышленников.

В ходе акции участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Сергей Шпаков, члены Общественного Совета Андрей Сорокин и Александр Башкирцев и специалист по взаимодействию с общественностью Светлана Благодыр поздравили пожилых жителей города с праздником и провели блиц-опрос горожан по теме телефонных мошенничеств. В ходе опроса населения сотрудников полиции и общественников интересовали следующие вопросы: поступали ли им смс-сообщения с информацией об аннулировании, блокировке счета банковской карты, какие-либо сообщения с текстом «заявка на списание денежных средств принята» или с просьбой от имени родственников «пришлите деньги, я попал в беду». Большинство жителей Кандалакши так или иначе сталкивались с такими попытками обмана. Организаторы акции проинформировали граждан о том, что на территории города и района зафиксированы факты мошеннических действий с использованием телефона. Мошенники сообщают о якобы проводящихся рекламных акциях, лотереях и розыгрышах призов, присваивая денежные средства граждан путем обмана.

Также волонтеры и сотрудники полиции рассказали жителям города о мошенничествах, совершаемых посредством сети Интернет, о хищениях денег обманным путем с банковских карт. При этом организаторы акцентировали внимание граждан на том, что ни в коем случае нельзя разглашать свои конфиденциальные данные, данные своей банковской карты, коды доступа к ней. Большинство из горожан заверили полицейских, что будут более критично относиться к самым выгодным и заманчивым предложениям малознакомых людей.

Каждому участнику акции были вручены памятки с советами, как уберечься от действий мошенников, как вести себя, чтобы не стать жертвами аферистов и уберечь своих близких от преступных посягательств злоумышленников.



МО МВД России «Кандалакшский»