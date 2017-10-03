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03.10.2017 08:40

В Мурманске новую концертную программу для любителей бардовской песни представил клуб "Пять углов"

Елена Сивонен.

Первый звонок - в прямом смысле этого слова - прозвенел для участников клуба "Пять углов". Так, заполярные барды - открыли новый творческий сезон. Концерт посвятили и дню рождения коллектива. В этом году ему 31 год. "Пятиугольники", как они сами себя называют, - представили сочинения этого лета, которые написали  в разных уголках нашей страны, участвуя в фестивалях бардовской песни.
Руководитель клуба авторской песни "Пять углов" Светлана Полянцева: "Люди к нам приходят, и это нас радует, но хотелось бы еще больше зрителя. Именно для этого мы предоставляем программу на весь год, чтобы люди заранее могли планировать свои выходные и подгадывать под наши концерты".
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