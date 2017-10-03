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03.10.2017 08:30

Владимиру Смирнову посвящается. В областном краеведческом музее открылась выставка к 80-летию поэта Заполярья

Анастасия Русинова.

Геолог, культработник и охотник, моряк. Несколько лет он проработал на Мурманской студии телевидения, был автором очерков о Кольской земле. На выставке представлена знаменитая печатная машинка, на которой работал Смирнов, личные вещи, документы и фотографии.
Заведующая отделом Мурманского областного краеведческого музея Нина Алистратова: "Самый последний экспонат - это фотография с открытия памятной доски Владимиру Смирнову и Константину Баеву, это произошло в Териберке, в конце сентября этого года".
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