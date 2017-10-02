Политический маршрут по региону. Девять станций позади. Мурманск десятым встретил агитпоезд ЛДПР

Илья Комлев.

Услышать проблемы людей из первых уст. Через весь Кольский полуостров проследовал агитпоезд ЛДПР. Под звуки партийного гимна спецсостав медленно движется вдоль платформы. На перроне многолюдно. Люди пришли со своими вопросами, проблемами, предложениями. Поезд ЛДПР, в том числе, своеобразная мобильная приемная партии.

Елена Ситникова: "Чтобы в поликлиниках были наши доктора, российские".

Тамара Щипина: "Мы хотим, чтобы были хоть молодые доктора. Потому что в поликлинику не попасть".

Сергей Татаринцев: "Есть много вопросов насущных. Например, по поводу экзаменов. Сейчас нереально сдавать ЕГЭ. Из-за постоянных утруднений и морального давления на учеников".

Ольга Волкова: "Проблемы! Вот жилищно-коммунальное хозяйство. Услуги у нас очень дорогие".

Услышать о ситуации на местах из первых уст - одна из целей. Поезд - практика и школа для молодых партийцев. Прием обращений, раздача агитационных материалов, митинг - все предельно оперативно. Остановка длится не долго. Чтобы донести свою позицию есть чуть более получаса.

Первый заместитель председателя Комитета по обороне ГД РФ (фракция ЛДПР) Александр Шерин: "Такие регионы, как Мурманская область, которые являются для нас стратегическими и пограничными, они, конечно, должны в первую очередь рассматриваться как объект стратегический, как показательная территория. Люди, которые живут на приграничной территории не должны завидовать соседним государствам. Это соседние государства должны нам завидовать. И на таких территория, в первую очередь должны решаться все инфраструктурные проекты. Они должны обеспечиваться по последнему слову финансирования".

Один из результатов тесной работы с регионами - фракция ЛДПР в Госдуме готова поддержать инициативу коллег из Мурманской области - разрешить жителям прибрежных сел не только рыбачить, но и продавать свои уловы.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "А это тот самый ресурс, из-за которого люди пришли на Север, я хочу напомнить. Почему здесь новгородцы вообще оказались? Рыба, пушнина, леса. А сейчас эту основу забирают. И мы спрашиваем, почему отсюда люди уезжают? А им здесь делать нечего. Зарабатывать не на чем".

Позади у поезда ЛДПР Псков и Новгород. Впереди - Иваново и Сыктывкар. Каждый маршрут охватывает несколько регионов. Это путь в десятки тысяч километров.





