Профессиональный праздник "на улице" областных стоматологов. Первый ремонт со дня открытия сдан в канун Международного дня врача

Алексей Котович.

Сегодня - в Международный день врача, после более чем двухмесячного перерыва двери для пациентов открыла обновленная областная стоматологическая поликлиника. Масштабный ремонт на Буркова проводился впервые с момента открытия.

12 лет прошло с тех пор, как врач-гигиенист Денис Дубовцев впервые переступил порог областной стоматологии. Не сказать, что раньше испытывал дискомфорт, но после недавнего ремонта - работать в новом помещении намного приятнее.

Стоматолог-гигиенист ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" Денис Дубовцев: "Все улучшилось - и оснащение, и установка, все полностью соответствует требованиям".

Часть денег на ремонт выделил областной бюджет, немалая доля средств - от предпринимательской деятельности, за счет платных услуг. Таким образом приведены в порядок входная группа и зона регистратуры - она стала удобнее. Сделан ремонт в отделении платных услуг. Открыт новый подростковый кабинет, отремонтированы два лечебных. Плюс - выполнены все требования по пожарной безопасности. Закупается новое оборудование.

Главный врач ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" Эмма Толмачева: "Мы приобретаем томограф, который улучшит возможности диагностики сложных стоматологических заболеваний по программе обязательного медицинского страхования нашим больным со всего региона. Он будет первым в регионе - это томограф с большими возможностями, это будут томографические исследования, панорамные исследования".

Впереди ремонт в хирургическом блоке и ортопедическом отделении. Замена лифтов. Завершить работы планируют к следующему лету. Тогда же будет изменена конфигурация крыльца и заменена кровля. Но главное, о чем говорят в минздраве - приход новых медиков. За короткое время региональная стоматологическая служба пополнилась девятью молодыми врачами.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Надо понимать, что с детьми очень сложно работать - не каждый стоматолог еще и согласится. Ребенка надо уговорить открыть рот еще. И этот рот подержать. Взрослому - гаркнул, а к ребенку подход нужен".

Открытием двух дополнительных кабинетов в Мурманске стараются решить вопрос оказания стоматологической помощи детям. Ремонт на Буркова - лишь начальный этап больших преобразований. В состав областной стоматологии в октябре вольется отделение, расположенное в Североморске. Главная задача - повышение доступности лечения. А с привлечением свежих медицинских кадров должно увеличиться количество номерков и для взрослых.