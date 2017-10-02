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02.10.2017 18:05

"Мой Мурманск". Квест на знание истории родного города прошел в областном центре

Оксана Войтенко.

В прошедшее воскресенье в областном центре прошел Городской краеведческий квест "Мой Мурманск". Организатором выступил "Молодежный культурный центр" столицы Кольского Заполярья.
В мероприятии приняли участие 20 команд, игра была адаптирована под разный возраст участников от 14 до 30 лет.
Правила игры требовали знания истории любимого города, умения творчески подходить к решению задач и работать в команде.
Конечно, залогом победы было не только знание ответов на хитро поставленные вопросы, но и физическая подготовка, ведь ходить пришлось много, передвигаться на автомобиле было нельзя.
Победителями в возрастной группе 14 - 17 лет стали девушки из команды "Незнайки":
Капитан команды Войтенко Елизавета (10 класс, гимназия №8);
участники Циковая Ирина (10 класс, гимназия №8); Большакова Мария (СОШ №43 г. Мурманска).

В возрастной группе 18-23:
I место - "Семели";
II место - "Всё тип топ";
III место - "Мурманский легион".
Так же в данной номинации, за усердность, старания, рвение к победе и внимательность, команда "Сущность волокиты" получила памятные сувениры.

В возрастной группе 24-30:
I место - "Смурфики";
II место - "Северокорейский рандом";
III место - "Полярный отряд".

Все команды-победители получили дипломы, призы, а также прекрасное настроение, позитивные эмоции и желание изучать историю родного края.

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