"Мой Мурманск". Квест на знание истории родного города прошел в областном центре

Оксана Войтенко.

В прошедшее воскресенье в областном центре прошел Городской краеведческий квест "Мой Мурманск". Организатором выступил "Молодежный культурный центр" столицы Кольского Заполярья.

В мероприятии приняли участие 20 команд, игра была адаптирована под разный возраст участников от 14 до 30 лет.

Правила игры требовали знания истории любимого города, умения творчески подходить к решению задач и работать в команде.

Конечно, залогом победы было не только знание ответов на хитро поставленные вопросы, но и физическая подготовка, ведь ходить пришлось много, передвигаться на автомобиле было нельзя.

Победителями в возрастной группе 14 - 17 лет стали девушки из команды "Незнайки":

Капитан команды Войтенко Елизавета (10 класс, гимназия №8);

участники Циковая Ирина (10 класс, гимназия №8); Большакова Мария (СОШ №43 г. Мурманска).



В возрастной группе 18-23:

I место - "Семели";

II место - "Всё тип топ";

III место - "Мурманский легион".

Так же в данной номинации, за усердность, старания, рвение к победе и внимательность, команда "Сущность волокиты" получила памятные сувениры.



В возрастной группе 24-30:

I место - "Смурфики";

II место - "Северокорейский рандом";

III место - "Полярный отряд".



Все команды-победители получили дипломы, призы, а также прекрасное настроение, позитивные эмоции и желание изучать историю родного края.

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