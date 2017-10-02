Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.10.2017 17:00

Отопительный сезон наступил не для всех. На "горячей линии" ГЖИ Мурманской области - почти полторы тысячи жалоб

Анастасия Ярославская.

Отопительный сезон который месяц не сходит с повестки оперативных совещаний в региональном правительстве. Говорили о нем и сегодня. В целом идем штатно, но не без "ложки дёгтя" - в Заозёрске, после недавней аварии, к теплу подключены уже все - беспокойство осталось - как бы дежавю не было. Сегодня анонсировано - по ЗАТО впереди отдельный разговор. "Рука на пульсе" и в Кильдинстрое, где до сих пор не сдан к зиме многоквартирный дом - единственный в регионе без паспорта готовности. ГЖИ обновляет статистику - звонки на "горячую линию" по сравнению с прошлым годом в рост на 66% - 1336 обращений о частичном отсутствии тепла. Глава региона потребовала ужесточить работу.  
Руководитель ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова: "Основная причина роста на "горячую линию" это то, что жители не могут дозвониться в аварийно-диспетчерские службы. Проще к нам попасть".
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Если у них не хватает специалистов, значит им не надо выходить на рынок и управлять многоквартирными домами. Мне кажется, вам надо гораздо жестче подходить к проверкам и к наказаниям УК, сколько можно с ними миндальничать?"
Ключевая задача - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса, внедрение целевых моделей упрощения процедур. И здесь ряд местных администраций пока не спешат встраиваться в работу. К концу года рискуют не справиться.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы о чем говорим? О каком благоприятном инвестиционном климате? Если человеку первоочередную информацию получить негде? 21 век уже давно. С бумагами мы должны распрощаться. А люди должны иметь возможность получать всю информацию в электронном виде - исчерпывающую, качественную".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.