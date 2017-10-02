Отопительный сезон наступил не для всех. На "горячей линии" ГЖИ Мурманской области - почти полторы тысячи жалоб

Анастасия Ярославская.

Отопительный сезон который месяц не сходит с повестки оперативных совещаний в региональном правительстве. Говорили о нем и сегодня. В целом идем штатно, но не без "ложки дёгтя" - в Заозёрске, после недавней аварии, к теплу подключены уже все - беспокойство осталось - как бы дежавю не было. Сегодня анонсировано - по ЗАТО впереди отдельный разговор. "Рука на пульсе" и в Кильдинстрое, где до сих пор не сдан к зиме многоквартирный дом - единственный в регионе без паспорта готовности. ГЖИ обновляет статистику - звонки на "горячую линию" по сравнению с прошлым годом в рост на 66% - 1336 обращений о частичном отсутствии тепла. Глава региона потребовала ужесточить работу.

Руководитель ГЖИ Мурманской области Алена Кузнецова: "Основная причина роста на "горячую линию" это то, что жители не могут дозвониться в аварийно-диспетчерские службы. Проще к нам попасть".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Если у них не хватает специалистов, значит им не надо выходить на рынок и управлять многоквартирными домами. Мне кажется, вам надо гораздо жестче подходить к проверкам и к наказаниям УК, сколько можно с ними миндальничать?"

Ключевая задача - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса, внедрение целевых моделей упрощения процедур. И здесь ряд местных администраций пока не спешат встраиваться в работу. К концу года рискуют не справиться.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы о чем говорим? О каком благоприятном инвестиционном климате? Если человеку первоочередную информацию получить негде? 21 век уже давно. С бумагами мы должны распрощаться. А люди должны иметь возможность получать всю информацию в электронном виде - исчерпывающую, качественную".





