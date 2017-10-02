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02.10.2017 16:57

В региональной приемной партии "Единая Россия" состоялись два тематических приема граждан

Любовь Дубова, Андрей Зайцев.

Депутат Государственной Думы Алексей Лященко работает в Заполярье. Сегодня традиционную "региональную неделю" он открыл в общественной приемной Дмитрия Медведева в Мурманске. Во время встречи северяне обратились к парламентарию не только с личными вопросами. Так, один из посетителей подготовил пакет предложений об особых условиях для поставщиков коммунальных услуг в Арктической зоне. Сейчас основная работа Алексея Лященко  связана с подготовкой к осенней сессии Государственной Думы. Где главным станет обсуждение бюджета на 2018 год.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель руководителя межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" Алексей Лященко: "Я лично занимался вопросами дотаций закрытых административных территориальных образований. И буквально в понедельник следующей недели у меня состоится встреча с заместителем министра финансов РФ, на которой мы этот вопрос будем обсуждать. Параметры я пока раскрывать не буду, дождемся первого чтения и затем уже будем делать выводы, если это возможно - будем проводить какие-то корректировки".
И сегодня же в региональной приемной "Единой России" уже в рамках проведения всероссийского такого дня состоялся приём родителей по партийному проекту "Детские сады - детям". В мероприятии в формате видео-конференции приняли участие представители министерства образования и науки Мурманской области, руководители дошкольных учреждений города и общественных организаций. Вопросы приходили из разных уголков Кольского полуострова.
Руководитель региональной общественной приёмной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева в Мурманской области Юрий Шадрин: "Те вопросы, которые были прежде, год-два назад, они трансформируются в иные. Если раньше один из главных вопросов был "Как устроить своего ребёнка в детский сад, в ясельную группу, то сейчас в регионе практически полностью решён этот вопрос".



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