Командующие объединениями и командиры соединений Северного флота проверили процесс становления молодых офицеров

На объединениях и в соединениях Северного флота состоялись сборы с молодыми лейтенантами – выпускниками военных вузов и военных учебных центров при гражданских учреждениях высшего профессионального образования. Командующие объединений и командиры соединения лично проверили у лейтенантов знания должностных обязанностей и высоко оценили их настрой на прохождение дальнейшей службы на флоте. Также у лейтенантов были приняты зачёты по физической, общей и специальной подготовке.

В нынешнем году войска и силы Северного флота пополнило рекордное за последнее время количество молодых офицеров. 33 из них окончили военные институты и училища с золотой медалью. Все лейтенанты были назначены приказом министра обороны России на первичные должности. В сухопутных и береговых частях – командиров взводов, на кораблях и подводных лодках – на должности инженеров и командиров групп.

Молодое офицерское пополнение получили все объединения и соединения Северного флота, в том числе корабельный истребительный авиаполк, в который лейтенанты поступили на должности технического и лётного состава.



/Пресс-служба Северного флота/