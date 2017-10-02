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02.10.2017 16:15

Программа ""Формирование комфортной городской среды" продолжает создавать более комфортные общественные пространства в Заполярье

Андрей Зайцев.

"Формирование комфортной городской среды" - приоритетный проект в соответствии с поручением президента России. За его реализацией строго наблюдают в областном центре. Один из адресов - дворы 20-го - 22-го домов на улице имени Достоевского. Модернизация, реконструкция, обновление - это всё здесь. Замена асфальта, установка бортового камня, пешеходных ограждений, ремонт лестниц и ливневой канализации, восстановление газонов.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "По существующим принципам в сегодняшней редакции жилищного кодекса, основная нагрузка должна ложиться на собственников. И, конечно, это очень тяжело для собственников многоквартирных домов. И то решение, которое принято, об участии федерального бюджета, регионального, софинансирование муниципалитета на эту очень серьёзную работу, конечно, это правильно".
Что особенно важно в данном проекте - максимально учитываются пожелания населения. Коррективы, порой, проводятся прямо на месте. При встрече с руководством города. Где разместить контейнерную площадку, как расширить автостоянку или тротуар. Каждое решение принимается для максимального удобства горожан.  В этом главный принцип программы. На будущий год, в рамках проекта, в городскую администрацию уже поступило 157 заявок от мурманчан, желающих сделать свой город комфортным.  




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