Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.10.2017 14:10

Сегодня после ремонта свои двери для пациентов открыла областная стоматологическая поликлиника

Алексей Котович.

Ее приводили в порядок 2 месяца. Новая входная группа, зона регистратуры стала удобней. Открыли отдельный кабинет для приема подростков. Еще два лечебных полностью отремонтировали. Выполнены все требования по пожарной безопасности. Купили современное оборудование.
Главный врач ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" Эмма Толмачева: "Мы приобретаем томограф, который улучшит возможности диагностики сложных стоматологических заболеваний по программе обязательного медицинского страхования нашим больным со всего региона. Он будет первым в регионе - это томограф с большими возможностями, это будут томографические исследования. панорамные исследования".
Впереди - ремонт хирургического блока и ортопедического отделения, замена лифтов. Завершить работы планируют к следующему лету. Тогда же поменяют конфигурацию крыльца, кровля. Но, главное, о чем говорят в Минздраве, - это пополнение кадров. В рядах региональной стоматологической службы - новые молодые врачи.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Впервые у нас такое количество докторов пришло - мы очень рады этому. Сейчас будем распределять их - где они будут работать, обучать их. Несомненно это окажет вклад в доступность оказания стоматологической помощи. Сейчас посмотрим у кого какие задатки - надо понимать, что с детьми очень сложно работать - не каждый стоматолог еще и согласится. Ребенка надо уговорить открыть рот еще. И этот рот поддержать. Взрослому - гаркнул, а к ребенку подход нужен".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.