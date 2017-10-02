Сегодня после ремонта свои двери для пациентов открыла областная стоматологическая поликлиника

Алексей Котович.

Ее приводили в порядок 2 месяца. Новая входная группа, зона регистратуры стала удобней. Открыли отдельный кабинет для приема подростков. Еще два лечебных полностью отремонтировали. Выполнены все требования по пожарной безопасности. Купили современное оборудование.

Главный врач ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" Эмма Толмачева: "Мы приобретаем томограф, который улучшит возможности диагностики сложных стоматологических заболеваний по программе обязательного медицинского страхования нашим больным со всего региона. Он будет первым в регионе - это томограф с большими возможностями, это будут томографические исследования. панорамные исследования".

Впереди - ремонт хирургического блока и ортопедического отделения, замена лифтов. Завершить работы планируют к следующему лету. Тогда же поменяют конфигурацию крыльца, кровля. Но, главное, о чем говорят в Минздраве, - это пополнение кадров. В рядах региональной стоматологической службы - новые молодые врачи.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Впервые у нас такое количество докторов пришло - мы очень рады этому. Сейчас будем распределять их - где они будут работать, обучать их. Несомненно это окажет вклад в доступность оказания стоматологической помощи. Сейчас посмотрим у кого какие задатки - надо понимать, что с детьми очень сложно работать - не каждый стоматолог еще и согласится. Ребенка надо уговорить открыть рот еще. И этот рот поддержать. Взрослому - гаркнул, а к ребенку подход нужен".