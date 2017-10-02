Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.10.2017 13:53

В Заполярном возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В полицию г.Заполярный поступило сообщение от 39-летней местной жительницы. По словам женщины, она была вынуждена обратиться за экстренной помощью в медицинское учреждение с переломом челюсти и повреждением тканей лица.

Полицейские, опросив заявительницу, выяснили, что телесные повреждения потерпевшей нанес бывший муж. Конфликт между экс-супругами начался на почве личных неприязненных отношений на лестничной площадке дома по ул. Сафонова, где проживает пострадавшая.

Подозреваемого в нанесении травм доставили в отдел полиции и опросили. Житель Заполярного 1977 года рождения признался в совершенном деянии, пояснив, что, не сдержавшись во время ссоры, нанес один удар кулаком в область лица потерпевший.

Согласно заключению экспертов, полученные пострадавшейм травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.