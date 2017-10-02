В Заполярном возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В полицию г.Заполярный поступило сообщение от 39-летней местной жительницы. По словам женщины, она была вынуждена обратиться за экстренной помощью в медицинское учреждение с переломом челюсти и повреждением тканей лица.

Полицейские, опросив заявительницу, выяснили, что телесные повреждения потерпевшей нанес бывший муж. Конфликт между экс-супругами начался на почве личных неприязненных отношений на лестничной площадке дома по ул. Сафонова, где проживает пострадавшая.

Подозреваемого в нанесении травм доставили в отдел полиции и опросили. Житель Заполярного 1977 года рождения признался в совершенном деянии, пояснив, что, не сдержавшись во время ссоры, нанес один удар кулаком в область лица потерпевший.

Согласно заключению экспертов, полученные пострадавшейм травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области