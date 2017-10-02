Трагическая новость. От полученных в Сирии ранений погиб полковник Валерий Федянин

Елена Сивонен.

После подрыва на фугасе во время военной операции его доставили в госпиталь. Врачи боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось. Валерий Федянин возглавлял 61-ю отдельную Киркенесскую бригаду морской пехоты Северного флота. В этом году командовал расчетом морпехов во время Парада Победы 9 мая на Красной площади. Делал доклад президенту. Неоднократно его служба была связана с выполнением опасных заданий. Похороны Полковника, комбрига, российского офицера Валерия Федянина пройдут на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 3 октября.