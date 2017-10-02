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02.10.2017 13:30

Навстречу 101-й годовщине Мурманска. Исторический квест в центре города

Елена Сивонен.

Квест ко Дню города, 101-й годовщине Мурманска. Сбор - традиционно - в сквере на Ленинградской. 20 команд. Три возрастные группы. Участники - от 14 до 30 лет - получили специальные пакеты. В них карта еще довоенного города - 1928 года. На нее молодые эрудиты и наносили найденные в ходе игры объекты. Задание - только вступительное - в бумажном варианте. Остальные - и это новшество квеста - ребята получали на мобильный телефон через "мессенджер". Все вопросы - об истории столицы Заполярья. В помощь - Интернет. Организаторы сразу предупредили команды - квест очень сложный.
Начальник Молодежного культурного центра МАУ МП "Объединения молодежных центров Екатерина Гаврилюк: "Любой вопрос связан с какой-то достопримечательностью города или с каким-то интересным историческим событием. Так что участники очень много для себя интересных каких-то фактов о Мурманске вынесут обязательно".
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