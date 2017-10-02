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02.10.2017 12:54

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким полковника Валерия Федянина

Губернатор Марина Ковтун выразила глубокие соболезнования родным и близким полковника Валерия Федянина, получившего смертельные ранения в Сирии.

В телеграмме, направленной на имя вдовы Валерия Владимировича Елены Николаевны, говорится, что отвага и героизм, проявленные российским офицером, навсегда сохранятся в нашей памяти.

«Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Владимирович Федянин с честью и до конца выполнил воинский долг, защищая интересы России в борьбе с международным терроризмом», – также сказано в телеграмме главы региона.


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