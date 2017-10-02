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02.10.2017 12:49

Новшества в сфере кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество

С 1 января 2017 года вступил с силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о государственной регистрации недвижимости), в соответствии с которым был создан Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объединивший в себе два реестра (Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и государственный кадастр недвижимости). 

С созданием ЕГРН стала возможной одновременная подача заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, что экономит время граждан и делает операции с недвижимостью более удобными (п.3 ст. 14 Закона о государственной регистрации недвижимости). Все эти нововведения направлены на упрощение регистрации объектов недвижимости и делают ее более понятной для граждан и представителей бизнеса.
В рамках реализации концепции приема документов по экстерриториальному принципу, обратиться с заявлением о государственном кадастровой учете и государственной регистрации прав на недвижимое имущество можно в г. Мурманске и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области или многофункциональный центр (МФЦ) независимо от местонахождения объекта недвижимости.
Благодаря оптимизации учетно-регистрационных процедур, сократились сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. При подаче документов в подразделение Росреестра кадастровый учет осуществляется в течении 5 рабочих дней, государственная регистрация прав в течении 7 рабочих дней, в случае одновременного проведения кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект недвижимости срок составляет 10 рабочих дней. При подаче документов через многофункциональный цент эти сроки увеличиваются на 2 рабочих дня.
На сегодняшний день, согласно ст. 28 действующего Закона о государственной регистрации недвижимости, государственный кадастровый учет, государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется выпиской Единого государственного реестра недвижимости (выписка из ЕГРН).

Управление Росреестра по Мурманской области
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