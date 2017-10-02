СУ СК России по Мурманской области напоминает гражданам о работе официального сайта следственного управления и аккаунтов в социальных сетях

Предлагаем Вашему вниманию все имеющиеся на данный момент формы связи граждан со следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

Напоминаем, для Вашего удобства на официальном сайте СУ СК России по Мурманской области создан подраздел «Интернет-приемная» (в разделе «Обращения граждан») -http://murmansk.sledcom.ru/folder/873399 Посетители сайта могут оформить там электронные обращения, для этого достаточно заполнить установленную форму.

Помимо этого, Вы можете обратиться по телефонам:

- «Телефон доверия»: 8-921-040-07-04 (круглосуточно) - телефонная линия для обращений о неправомерных действиях сотрудников следственного управления, а также для более эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов граждан;

- «Ребенок в опасности»: с мобильного телефона на номер 123, по телефонному номеру (815-2) 420-132 – телефонная линия для обращений по вопросам защиты прав несовершеннолетних;

- Телефонная линия граждан с руководителем: (815-2) 42-27-81 (работает каждый 1-й и 3-й понедельник с 16.00 до 17.00)

Запись граждан на личный прием к руководителю следственного управления, а также для уточнения информации и получения необходимых разъяснений Вы можете обратиться в отдел по приему граждан следственного управления по телефонам: (815-2)403-919, (815-2)403-918.

АДРЕС ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 48.

Кроме того, подписывайтесь на аккаунты следственного управления в социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Facebook», «Instagram» и «Youtube»:

«ВКонтакте» http://vk.com/sumurm

«Twitter» http://twitter.com/sumurmansk

«Facebook» http://www.facebook.com/sumurm/

«Instagram» http://www.instagram.com/sledcom_murmansk/

«Youtube»http://www.youtube.com/channel/UCMyu2YOZqmMttQhr7WZifng/videos?view_as=subscriber

На страницах в социальных сетях публикуется информация о работе следователей следственного управления, ходе и результатах расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, разъяснения для граждан по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, об участии сотрудников следственного управления в различных мероприятиях и другая информация.

С другими справочными телефонами вы можете ознакомиться на официальном сайте СУ СК России по Мурманской области -http://murmansk.sledcom.ru/about/divisions

Всю подробную информацию об организации работы следственного управления вы сможете найти на официальном сайте: http://murmansk.sledcom.ru/.



СУ СК РФ по Мурманской области