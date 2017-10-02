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02.10.2017 12:47

Житель города Заполярный подозревается в убийстве своего сына

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя города Заполярный. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в квартире по месту своего жительства в городе Заполярный, в ходе конфликта нанес своему совершеннолетнему сыну не менее трех ударов ножом в туловище. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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