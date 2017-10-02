Алексей Елкин.

В Кольском районе, в Междуречье, открыли Дом культуры после капитального ремонта. И как раз к празднованию 50-летия учреждения. Исторически, оно - главный и единственный в поселке - Центр общения, духовного развития и активного отдыха - больше, чем для двух тысяч жителей.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Прежде всего, хочу сказать, что это, действительно, очень яркий, действенный пример поддержки сельских домов культуры, сельских учреждений культуры и правительством Мурманской области, и местными властями. Правительство Мурманской области выделило 27 миллионов рублей. 14 миллионов рублей выделила местная власть. И, в результате мы имеем новый, замечательный объект".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Наталия Ведищева: "Много проблем. Много всяких разных сует в этой жизни. Но, то, что вот так происходит сегодня - мы очень рады. И, я думаю, что жизнь будет продолжаться в этом Доме культуры. А, мы только рядом. Если чем-то сможем помочь, конечно, всегда с удовольствием. Будем всегда рядом".

После ремонта главная сцена и класс хореографии стали больше. Из нового - удобный гардероб и билетная касса. Малый зал. В ДК работают 23 клубных формирования. Ежегодно Дом культуры проводит около 200 мероприятий.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "В Кольском районе такие сложные объекты уже возвращаются к жизни. Это - третий Дом культуры. Мурмаши, Териберка и Междуречье. Практически восстановлены из руин. И, я уверен, что эта работа будет продолжена. У нас есть сложные объекты еще в Ура-Губе, в Кильдинстрое, Зверосовхозе, Верхнетуломском. У нас еще очень много работы впереди".