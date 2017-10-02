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02.10.2017 12:00

В Кольском Заполярье прошел автопробег по местам воинской славы

Алексей Котович.

Автопробег по местам воинской славы, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, - в четвертый раз - начал свой путь из столицы Северного флота. На главной - Приморской - площади - участники акции возложили цветы к памятнику героям-североморцам. И взяли курс в Долину славы. Дальше - Титовка, знаменитая "Высота 206", где 29-го июня 41-го красноармецы приняли первый бой с врагом.
Участник пробега Николай Малиновский: "Посетить те места, где проходили бои и просто по Кольскому полуострову проехать в составе колонны Это и есть пропаганда, патриотическая пропаганда. Чтобы у нас оставалась память о том, что было. А без памяти, без истории мы ничего не будем значить".
Начальник отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО Североморск Эдуард Миронов: "Есть уже экипажи, которые традиционно принимают участие, ну это, прежде всего, организаторы - это волонтеры Победы, а есть новички, которые впервые принимают участие в автопробеге, они даже не были на этих местах, для них это все в диковинку, новое. К чему мы и стремились, чтобы как можно больше людей показать и привести на те места боев, которые были в 1941 году".
В автопробеге участвуют 10 экипажей. В программе, предусмотренной организаторами, - остановки у мемориальных комплексов и памятников погибшим воинам Заполярья, зажжение свечей, возложение цветов, встречи с "поисковиками".
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