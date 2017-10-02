В Правительстве Мурманской области обсудили вопросы реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения региона на 2015-2030 годы

Заместитель губернатора Евгений Никора провел расширенное совещание по вопросам участия ООО «Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания» в реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения региона на 2015-2030 годы.

В совещании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти региона, руководители муниципальных образований и специалисты теплоснабжающих предприятий. Участники обсудили вопросы оформления земельных отношений, тарифного регулирования, строительства и проектирования. Евгений Никора особо подчеркнул важность проводимой работы в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта. В данный момент компанией проводится инструментальный аудит систем теплоснабжения населенных пунктов в Кольском и Ловозерском районах.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /