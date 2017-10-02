Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
02.10.2017 18:15

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении мурманчанина, признанного виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска от 02 августа 2017 года Андрей Величко признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Судом установлено, что 05 апреля 2017 года Величко, в нарушение требований Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», без цели сбыта для личного употребления незаконно хранил при себе вещество массой 0,8490 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства диацетилморфин (героин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, до момента его задержания в подъезде дома по ул.Капитана Орликовой в г.Мурманске.
Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По приговору суда мужчина осуждён по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В апелляционной жалобе Величко просил суд о смягчении назначенного наказания.
Между тем, с учетом мнения государственного обвинителя постановлением судьи Мурманского областного суда приговор в отношении осужденного оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.