Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении мурманчанина, признанного виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска от 02 августа 2017 года Андрей Величко признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.

Судом установлено, что 05 апреля 2017 года Величко, в нарушение требований Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», без цели сбыта для личного употребления незаконно хранил при себе вещество массой 0,8490 грамма, содержащее в своём составе наркотические средства диацетилморфин (героин), ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, до момента его задержания в подъезде дома по ул.Капитана Орликовой в г.Мурманске.

Подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

По приговору суда мужчина осуждён по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе Величко просил суд о смягчении назначенного наказания.

Между тем, с учетом мнения государственного обвинителя постановлением судьи Мурманского областного суда приговор в отношении осужденного оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области