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02.10.2017 18:00

Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки отправится в гости к маленьким северянам

4 октября в 10.00 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Радищева, д. 76, детский сад комбинированного вида № 82) посетит воспитанников детского сада № 82 с игровой программой «С днём рождения, Мурманск!».

Маленькие северяне совершат путешествие по Мурманской области и  вспомнят, чем необычны города и поселки Кольского Севера. Ребят ждут веселые игры и конкурсы, танцы, соревнования и интересные детские книжки. Завершит праздник салют из мыльных пузырей.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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