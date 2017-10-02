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02.10.2017 17:20

В ЗАТО Александровск воспитанники детских садов приняли участие в «Неделе безопасности»

В рамках проведения «Недели безопасности» в г. Гаджиево ЗАТО Александровск по инициативе сотрудников Госавтоинспекции и руководства дошкольного учреждения прошел открытый урок с воспитанниками детского сада №1 «Якорек».

Путешествие в страну дорожных знаков началось со встречи с героем мультфильма «Простоквашино» почтальоном Печкиным. В «Веселых стартах» ребята по очереди соревновались в преодолении полосы препятствий. Далее мальчишки и девчонки рассказали инспектору ГИБДД, как хорошо они знают дорожные знаки и сигналы светофора.

После интересных и познавательных занятий ребята отправились в путешествие по настоящей улице, где обратились к водителям с призывом соблюдать Правила дорожного движения и вручили заранее приготовленные памятки. Водители пообещали детям следить за безопасностью при вождении автомобиля.

Далее ребят ждал настоящий патрульный автомобиль. Инспектор ГИБДД показал, как работает СГУ, как пользоваться жезлом и рацией.

Такие же «Веселые старты» прошли для воспитанников детского сада № 4 г. Полярный. Дошколята с почтальоном Печкиным изучали основные дорожные знаки, рассказывали стихи о правилах дорожного движения, выполняли тематические задания с мячиками и обручами, соревновались в ловкости и дружно отвечали на вопросы ведущих об основах безопасного поведения на дорогах.

Навыки и знания ребят оценивало строгое жюри, в состав которого вошли педагоги детского сада и инспектор ГИБДД. По итогам конкурсов победителями были признаны все участники, которые получили сладкие призы, а так же в преддверии наступления полярной ночи световозвращатели.

А в детском саду «Светлячок» г. Гаджиево в рамках «Недели безопасности» прошел конкурс поделок и рисунков, посвященный основам безопасного поведения на дороге и соблюдения Правил дорожного движения. Ребята с помощью родителей изготовили макет микрорайона, в котором расположен их детский сад, изготовили макеты светофора.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск)
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