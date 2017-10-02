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02.10.2017 18:10

В областном центре сотрудник полиции рассказал пенсионерам, как не попасться на уловки мошенников

В рамках акции «Внимание, мошенники!» участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску старший лейтенант полиции Сергей Яценко провел профилактическую беседу с пенсионерами.

Сотрудник полиции рассказал присутствующим, какие основные схемы используют телефонные и интернет-мошенники, привел примеры обмана. Также граждане узнали о случаях телефонных мошенничеств, когда злоумышленники представляются работниками пенсионного фонда. Мошенники, пользуясь доверчивостью пенсионеров, получают данные банковских карт пожилых людей под различными предлогами, связанными с выплатами или перерасчетами пенсий и пособий, с целью дальнейшего хищения денежных средств.

В ходе беседы работники ПФР подтвердили, что индивидуальный телефонный обзвон работниками пенсионного фонда не производится. Вся официальная информация доводится до населения посредством средств массовой информации, через региональную страницу сайта ПФР и официальные страницы регионального отделения в социальных сетях.

По окончанию мероприятия представитель полиции раздал присутствующим памятки по профилактике дистанционных мошенничеств и призвал рассказать о данных преступлениях всем знакомым и родственникам.

Согласно статистике, с начала 2017 года в Мурманске возбуждено более 347 уголовных дел по статье «Мошенничество». В основном жертвами данных преступлений становятся граждане старшего поколения. Раскрыть такие преступления крайне тяжело, так как злоумышленники зачастую находятся за пределами региона и пользуются одноразовыми сим-картами, используют удаленный доступ к сети Интернет. За 9 месяцев этого года ущерб от данной категории преступлений только на территории областного центра составляет более 13 миллионов 600 тысяч рублей.

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