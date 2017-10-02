В областном краеведческом музее состоится мероприятие «Мурманск – город-герой, город - труженик», посвященное Дню рождения города

4 октября в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) состоится мероприятие «Мурманск - город-герой, город-труженик», посвященное Дню рождения города.

Для посетителей состоится экскурсия, посвященная истории города Мурманска. Музейный сотрудник расскажет о развитии Мурманска в довоенный и военный периоды в экспозициях музея: «Мурман - северная окраина России. XVII-нач. ХХ вв. Основание города Романов-на-Мурмане», «Октябрьская революция, гражданская война и интервенция на Мурмане. 1917−1920 гг.», «Край в период 1920 − 1940-х годов» и «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

В Региональном детско-юношеском центре краеведения гостям мероприятия будет представлена учебная программа «История Мурманска». Учебная программа разработана на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман» и студии телевизионных фильмов «Рек.А».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области